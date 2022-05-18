Мир Активисты Greenpeace помешали танкеру с русской соляркой причалить в Великобритании

2022-05-18 14:31

Активисты британского Greenpeace помешали танкеру Andromeda, перевозившему, предположительно, 33 тыс. т российского дизельного топлива, причалить в Эссексе.

Из-за активистов, вставших на причале с антивоенным плакатом, танкер развернулся и сейчас стоит на якоре около Маргита.

Это уже далеко не первый случай, когда рашисты пытаются обходными путями приторговывать нефтью и нефтепродуктами.

Так, ранее в Норвегии активисты международной организации защиты окружающей среды Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью.

Активисты подплыли к танкеру на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи в знак протеста вторжения России в Украину. Само судно, направлявшееся в сторону терминала компании Esso Norway, сейчас стоит в 70 км к югу от Осло.

 

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В Сербии заявили, что еще четыре страны отозвали признание Косово 2022-05-14 17:30