Курйози Естонські прикордонники вперше зафіксували у Фінській затоці танкер рф, озброєний кулеметами

2026-07-02 08:25

Естонські прикордонники вперше зафіксували у Фінській затоці російський цивільний танкер, озброєний кулеметами. Фото зі спостережного літака опублікували естонське видання Eesti Ekspress і фінське Helsingin Sanomat.

На знімках зафіксовано кулемет на борту СПГ-танкера "Маршал Василевский", що належить російському Газпрому та перевозить скраплений природний газ із основної території росії до Калінінградської області.

За даними журналістів, кадри стали першим підтвердженням того, що російський цивільний танкер міг бути озброєний.

Як припускають автори публікації, кулемети могли встановити для захисту судна від можливих атак українських безпілотників поблизу портів Санкт-Петербурга або на випадок спроби зупинити танкер під час рейсу.