Світ Танкери із нафтою Саудівської Аравії різко змінили курс у Червоному морі після погроз єменських хуситів

2026-07-23 12:31

Танкери із нафтою Саудівської Аравії змінили курс у Червоному морі після погроз єменських хуситів атакувати судна. Це стало новим ризиком для глобальних постачань енергоносіїв на тлі загострення конфлікту між США та Іраном, повідомляє Reuters.

Танкери, які вже завантажили нафту в саудівському порту Янбу та прямували до Китаю й Індії, розвернулися у вівторок у бік Суецького каналу, замість проходу через Баб-ель-Мандебську протоку до Індійського океану.

Хусити, котрі контролюють значну частину Ємену, включно з узбережжям біля входу до Червоного моря, у понеділок оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Вони заявили, що можуть атакувати судна, пов’язані з перевезенням нафти.

Червоне море стало ключовим маршрутом для експорту Саудівської Аравії

Через блокування Ормузької протоки, яка є одним із головних шляхів експорту нафти з Перської затоки, Червоне море стало важливою альтернативою для постачань Саудівської Аравії.

Частину нафти країна транспортує трубопроводами до порту Янбу на узбережжі Червоного моря, звідки вона вирушає на світові ринки. Цілковите перекриття цього маршруту може скоротити доступні обсяги експорту та вплинути на світові ціни.

Після нових ризиків ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Вартість Brent перевищила $91 за барель.