Мир Ричард Гир продал свой кабриолет Jaguar XK8 и передал все деньги на помощь Украине

2022-06-03 14:29

Ричард Гир продал свой классический кабриолет Jaguar XK8 1999 года на автоаукционе Bring a Trailer за 31 750 долларов..

Все вырученные средства будут разделены между двумя организациями, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине.

"Полная сумма продажи, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются некоммерческими организациями и предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине", - говорится в сообщении.

Известно, что Гир приобрел Jaguar XK8 в 1999 году. У машины двигатель объемом 4 л, а также все удобства, включая подогрев передних сидений, автоматический климат-контроль, круиз-контроль и т.п. В отчете Carfax не указано ни одного несчастного случая или повреждения.