Политика фото Ирпень глазами Макрона: Мы увидели опустошенный город и клеймо варварства

2022-06-16 18:30

 

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Украина должна иметь возможность победить, защищая себя от российской агрессии.

Об этом Макрон написал в своем Твиттере.

"Все видели эти кадры опустошенного города, который, в то же время, героический город - потому что здесь, как и во многих местах, украинцы сдержали наступление российской армии на Киев. Нужно отметить героизм и военных, и гражданских украинцев… И здесь можно видеть следы варварства", - сказал он в комментарии СМИ, напомнив, что Франция уже оказывает поддержку в расследовании возможных военных преступлений.

Президента спросили по поводу его призывов "не унижать Россию".

Макрон ответил, что Франция с первого дня войны поддерживает Украину и в ее позиции нет двусмысленности.

Макрон сказал, что приехал в Ирпень, чтобы засвидетельствовать уважение к героизму украинцев.

"Нужно, чтобы Украина могла сопротивляться и получать преимущество", - заявил Эммануэль Макрон.

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