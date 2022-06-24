Мир видео Стала известна реальная причина смерти Юры Шатунова - обнародовано видео его последних минут

2022-06-24 15:37

Стали известны обстоятельства скоропостижной смерти экс-солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова.

В медучреждени певец пробыл около 10 минут. Врачи диагностировали у Шатунова острый трансмуральный инфаркт миокарда. Артиста пытались привести в чувство, но затем вызвали "скорую", чтобы доставить в реанимацию. По дороге у него остановилось сердце.

В сети появилось видео с последних минут его жизни.

На кадрах показано, как Шатунова вели от машины к врачам. Он едва передвигался и тяжело дышал. В больницу его уже несли.

Юрию Шатунову было 48 лет.