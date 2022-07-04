Мир В июле отменят все лимиты на количество горючего на украинских АЗС - решение уже принято

2022-07-04 10:26

Лимиты на количество горючего на украинских автозаправочных станциях отменят в июле, заявил народный депутат Андрей Герус на брифинге.

Он отметил, что в июне на рынок зашло более 600 тысяч тонн нефтепродуктов с европейских рынков: 400 тысяч тонн – это дизель, 200 тысяч – бензин и сжиженный газ.

«Таким образом ситуация на АЗС стабилизируется. В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очередей на заправках нет.

В июле украинские автомобилисты смогут заправляться в любом объеме. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их», — сказал нардеп.