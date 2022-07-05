Мир Со следующего года украинцы смогут свободно покупать боевые пистолеты

2022-07-05 12:27

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил о том, что по результатам цифрового опроса Украинцы дали положительный ответ насчёт разрешения на свободное владение оружием.

В результате Министерство согласилось с решением украинцев, и уже готовит изменения ко второму чтению законопроекта «О праве на гражданское огнестрельное оружие».

Он уточнил, что соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.

“Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта”, – отметил он.

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