Со следующего года украинцы смогут свободно покупать боевые пистолеты

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил о том, что по результатам цифрового опроса Украинцы дали положительный ответ насчёт разрешения на свободное владение оружием.
В результате Министерство согласилось с решением украинцев, и уже готовит изменения ко второму чтению законопроекта «О праве на гражданское огнестрельное оружие».
Он уточнил, что соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.
“Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта”, – отметил он.