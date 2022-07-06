Мир Борщ наш: украинское блюдо признано объектом культурного наследия ЮНЕСКО

2022-07-06 15:38

Борщ - це Україна! На пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия было внесено элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, нуждающийся в немедленной охране.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Таким образом, теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО.

"Борщ – элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций", — говорят в Минкульте.

Пока в мордоре по поводу признания борща "подгорает", нам всем— смачного!

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