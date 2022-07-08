Мир Казахстан оперативно переводит поставки нефти в Европу в обход территории рф

2022-07-08 12:33

Казахстан диверсифицирует поставки нефти через Транскаспийский маршрут в обход путинского Оркостана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сайт президента Казахстана сообщает, что Токаев поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.

Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз в 2022 году остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через рф.

Ранее роССия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу. На нефтяную отрасль Казахстана посыпались неприятности после обещания президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева увеличить поставки нефти в Европу. В частности на нефтегазовом месторождении Тенгиз взорвалась труба, погибли двое рабочих, еще трое были ранены.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

Казахстан оперативно переводит поставки нефти в Европу в обход территории рф

2022-07-08 12:33

фото В Одессе осудили ту самую парочку предававшуюся любовным утехам на пляже

2022-07-08 10:27

Украинцам предложили решить, что делать с гербом на монументе Родина-Мать в Киеве

2022-07-08 08:26

Стало известно, кто может стать преемником Джонсона на должности премьера

2022-07-07 21:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Казахстан оперативно переводит поставки нефти в Европу в обход территории рф 2022-07-08 12:33
фото В Одессе осудили ту самую парочку предававшуюся любовным утехам на пляже 2022-07-08 10:27
Украинцам предложили решить, что делать с гербом на монументе Родина-Мать в Киеве 2022-07-08 08:26
Стало известно, кто может стать преемником Джонсона на должности премьера 2022-07-07 21:00