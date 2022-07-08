Мир Казахстан оперативно переводит поставки нефти в Европу в обход территории рф

2022-07-08 12:33

Казахстан диверсифицирует поставки нефти через Транскаспийский маршрут в обход путинского Оркостана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сайт президента Казахстана сообщает, что Токаев поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов.

Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз в 2022 году остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через рф.

Ранее роССия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу. На нефтяную отрасль Казахстана посыпались неприятности после обещания президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева увеличить поставки нефти в Европу. В частности на нефтегазовом месторождении Тенгиз взорвалась труба, погибли двое рабочих, еще трое были ранены.