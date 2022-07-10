ВОЙНА В Украине Украине не подходит "Железный купол": Резников объяснил почему

2022-07-10 21:00

Система ПРО "Железный купол" не будет эффективна для Украины. Она не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе бизнес конференции на платформе Forbes.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

При этом Резников добавил, что у Украины уже выстроена защита собственного неба. Поэтому оккупанты бояться залетать на подконтрольную украинскому государству территорию.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", - рассказал Резников.