ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 3 листопада: діють жорсткі графіки відключень, є знеструмлення через негоду та обстріли

2026-11-03 14:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зменшилося

У частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Негода знеструмила 4 населені пункти на Полтавщині

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у Вінницькій, Одеській, Житомирській, Харківській, Полтавській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 4 черг) для всіх категорій споживачів у частині областей.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилося. Сьогодні воно є на 7,5% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – вимушені обмеження споживання через наслідки російських атак.

Вчора, 2 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 жовтня.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись.

Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) повністю або частково були знеструмлені 4 населені пункти у Полтавській області. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.