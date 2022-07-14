ВОЙНА В Украине Белорусский пограничник перешел границу, чтобы встать на защиту Украины

2022-07-14 14:29

Белорусский пограничник перешел границу, чтобы встать на защиту Украины. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

В Волынской области задержан мужчина без документов, незаконно пересекший украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один.

В настоящее время проводится проверка информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Напомним, ранее непризнанный цивилизованными странами мира "президент" Беларуси Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию в стране.