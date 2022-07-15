Экономика ГРАФИК Впервые за 20 лет курс евро упал настолько, что сравнялся с долларом - названа причина

2022-07-15 10:27

На мировом рынке котировки доллара и евро сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США.

Впервые в истории в украинских обменниках курс евро и доллара находится а одинаковом уровне.

За прошлую неделю курс евро по отношению к доллару США был зафиксирован на 20-летнем минимуме. Европейская валюта за это время подешевела еще на 2% и сравнялась с "зеленым".

Во многом это связано с падением настроений инвесторов в 19 странах еврозоны до самого низкого уровня с мая 2020 года, что указывает на неизбежную рецессию,- издание CNBC.

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