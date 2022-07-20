ВОЙНА В Украине Украине "не составит труда" составить план для уничтожения Крымского моста - Тука

2022-07-20 22:00

Украине "не составит труда" составить план для уничтожения Крымского моста. Еще в начале строительства столь любимого для Путина объекта наши специалисты изучали проектные решения по его защите.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Еще в начале строительства Крымского моста мы изучали проектные решения по его защите, у нас есть эти исходники", – рассказал он.

Потому, считает Тука, нашим военным "не составит труда" создать план удара по Крымскому мосту. Однако уничтожить мост будет непросто. У него достаточно сложная защита, отметил экс-министр.

Также Тука заявил, что помимо Крымского моста есть куда более "интересные" цели для ВСУ. В РФ и Беларуси есть немало объектов военной инфраструктуры, узловых станций, аэродромов и НПЗ и так далее.

"Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы наблюдать более активные действия в этом направлении", – указал он.