ВІЙНА В Україні Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у п'яти областях

2026-09-29 14:38

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській і Вінницькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 29 вересня, воно на 5% нижче, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — ясна погода в усіх регіонах України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 28 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 25 вересня.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).