Політика Віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш застеріг поляків від поганого ставлення до українців

2026-09-30 09:29

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати союзницькі відносини із західними країнами та дружні зв’язки з Україною. Він також попередив про спроби росії розколоти польське суспільство. Про це польський віцепрем’єр заявив під час Міжнародної виставки оборонної промисловості у Кельце.



За словами Косіняка-Камиша, Польща не повинна піддаватися політичним силам, які намагаються протиставити країну її союзникам.



Він застеріг, що твердження про нібито "поганих" українців, німців чи інших сусідів можуть призвести до міжнародної ізоляції Польщі.



"Легко стверджувати, що українці погані, що німці погані, що всі навколо нас погані, але якщо ми це зробимо, то залишимося зовсім самі. Без союзів на Заході, без дружніх країн на Сході - на відміну від України", - заявив міністр.



Косіняк-Камиш закликав поляків цінувати нинішню систему міжнародних союзів. Він провів паралель із ситуацією напередодні Другої світової війни, коли, за його словами, Польщі бракувало озброєння, єдності, союзів та відповідних міжнародних угод.



"Пишаймося нашим минулим, нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Де б ми не були сьогодні, пишаймося нашими союзами; вперше в історії Польща має ворогів на Сході, але жодного на Заході. Цінуймо це, бо це легко втратити", - наголосив він.



Окремо польський міністр звернув увагу на гібридні загрози з боку Росії. За його словами, Москва діє в інформаційному просторі, на Балтійському морі та через диверсії.



Однією з найбільших загроз Косіняк-Камиш назвав спроби розколоти польське суспільство. Він закликав протидіяти російській пропаганді та не дозволяти використовувати її для внутрішньополітичної боротьби.



"З російською пропагандою ми впораємося. Ми не впораємося з тими, хто в Польщі буде її тиражувати та вірити в неї, а на ній, можливо, ще й здобувати політичний капітал", - сказав глава польського Міноборони.