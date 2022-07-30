Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином текущую ситуацию на фронте. Он анонсировал новую военную помощь для ВСУ.
Об этом глава Минобороны написал в Twitter. Он подчеркнул, что Киев поддерживает постоянную связь с Вашингтоном.
"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями", – отметил Резников.
В то же время, он намекнул на новые поставки вооружения для Украины. "Средства укрепления нашей обороноспособности в скором времени", – написал министр.