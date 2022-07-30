ВОЙНА В Украине Резников провел переговоры с главой Пентагона Остином и анонсировал хорошие новости для ВСУ

2022-07-30 12:30

 

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином текущую ситуацию на фронте. Он анонсировал новую военную помощь для ВСУ.

Об этом глава Минобороны написал в Twitter. Он подчеркнул, что Киев поддерживает постоянную связь с Вашингтоном.

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями", – отметил Резников.

В то же время, он намекнул на новые поставки вооружения для Украины. "Средства укрепления нашей обороноспособности в скором времени", – написал министр.

 

 

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