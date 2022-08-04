ВОЙНА В Украине путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине: Кучма назвал условие

2022-08-04 17:30

Президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины, если почувствует угрозу своим политическим амбициям.

Об этом сказал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC.

"Этой опасности я бы не исключал. Дело в том, что безъядерная Украина не способна ответить России адекватно. А само ощущение безнаказанности уже более чем десять лет является главным двигателем действий Путина. Если положение вещей на фронте будет угрожать - нет, не существованию или безопасности России, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима, - то Кремль может применить тактическое ядерное оружие. Можно ли это предотвратить? Надеюсь, да. Мы остановить Путина здесь не можем. Но наши западные союзники, думаю, могут", - заявил Кучма.

В то же время Кучма уверен, что четкое предупреждение Путина со стороны, например, Соединенных Штатов, о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины также вполне способно остановить его.

"Я не исключаю, что по прямым каналам связи такое предупреждение уже было сделано. Потому что ставка уж больно высока. Цепную реакцию невозможно остановить не только в бомбе, но и в эскалации, вышедшей из-под контроля. Все говорят, что после вторжения России мир уже не будет таким, как был. Так вот, после применения ядерного оружия его может не быть вовсе", - подытожил он.

"Угрозы ядерным оружием - это всегда серьезно. Можете поверить мне как человеку, который пол жизни посвятил ракетным разработкам. Ядерное оружие - такая вещь, что все, что его касается, это всегда серьезно. Думаю, вы имели в виду не так серьезность, как реальность этих угроз. Относительно конкретного прогноза - я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это абсолютно. До стратегического ядерного оружия государство может прибегнуть только либо при наличии реальной угрозы самому своему существованию, или же в ответ на уже нанесенный удар, как некое "возмездие с того света", - высказался Кучма.

Использовать такое оружие Россия может только против США, таковы уж особенности размещения и нацеливания межконтинентальных ракет.

"Но ведь Путин, что бы он ни рассказывал, прекрасно знает, что США ему не угрожают и первыми не ударят. Применение стратегического ядерного оружия означает автоматическое получение удара в ответ и гарантированную гибель - есть даже такой термин в геополитике "гарантированное взаимное уничтожение". Путин не самоубийца", - добавил он.