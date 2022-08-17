Мир Эксперты утверждают, что работа на удаленке вредит психическому здоровью

2022-08-17 10:29

Ведущие эксперты утверждают, что работа на дому вредит психическому здоровью. В частности, приводит к развитию тревоги, депрессии и расстройства пищевого поведения. Об этом пишет Daily Mail.

"Произошла крупнейшая смена передач в сфере занятости за последние десятилетия: сегодня чуть менее половины работающего населения Великобритании - около 13,4 миллиона человек - перешли от офиса к работе из гостиной, кухни и домашних занятий", - отметили специалисты.

По словам культурного гуру Малкольма Гладуэлла, очень трудно чувствовать себя нужным, когда вы физически отключены.

"Поскольку мы сталкиваемся с битвой, с которой сейчас сталкиваются все организации. Возвращая людей в офис, действительно трудно объяснить основную психологическую истину, заключающуюся в том, что мы хотим иметь чувство принадлежности и чувствовать себя нужными. Не в ваших интересах работать дома. Я знаю, что приходить в офис хлопотно, но если ты просто сидишь в пижаме в своей спальне… до чего ты свел свою жизнь?" - сказал он.

Кроме того, психологи предупреждают, что голод социального взаимодействия, чрезмерное использование экранов и постоянные отвлекающие факторы могут оказать глубокое влияние на психическое благополучие.

"Гибкий рабочий график, несколько дней дома здесь и там - это хорошо для многих людей, но меня все больше беспокоят компании, которые говорят, что им больше некуда идти", - отметила врач общей практики, президент Королевского колледжа врачей общей практики доктор Клэр Герада.

Кроме того, исследование, проведенное в США до пандемии, показало, что журналисты, работавшие удаленно, на 67% чаще страдали от одиночества, чем те, кто работал в офисе.

"Вам не с кем поговорить о делах, и вы не слышите болтовню во время перерывов на кофе, так что здесь довольно одиноко. У одного терапевта сломалось кресло, потому что она сидела в нем каждый день в течение шести недель во время пандемии, кроме сна. Это своего рода метафора. Стул сломался, но и ее дух тоже. Если вы изо дня в день перемещаетесь на десять метров от своей спальни к офису, вы можете ожидать, что в результате пострадает психическое здоровье. Видеозвонки не заменяют общение лицом к лицу, как показали исследования", - отметила доктор Герада, которая руководит телефоном доверия для измотанных врачей общей практики, борющихся с психическими заболеваниями, и которая также столкнулась с проблемой удаленной работы.

Тем не менее, согласно опросу, проведенному в октябре прошлого года, несмотря на этот явный психологический ущерб, более половины всех надомников заявили, что уволились бы, если бы их заставили вернуться в офис на полный рабочий день.

"Начнем с того, что людям не нравится, когда их заставляют что-то делать. Если нам не дают выбора, мы сопротивляемся. Мы также любим рутину, и как только мы к чему-то привыкаем, нам очень трудно избавиться от этой привычки. Для этого есть определенная физиологическая основа. Исследования с визуализацией мозга показывают, что многократное выполнение одних и тех же действий вызывает высвобождение химических веществ, связанных с чувством вознаграждения в мозгу. Рабочее место часто ассоциируется с негативными эмоциями, такими как стресс. Однако пребывание в офисе может дать некоторое облегчение от психологического стресса. Когда мы идем в офис или в другое место, которое не является нашим домом, мы меняем свое мышление. Наш мозг приостанавливает негативные эмоции, возникающие в одной среде, когда мы переходим в другую среду. К тому времени, когда позже нам вспоминают о тяжелых чувствах, они обычно уже не так огорчают, потому что мы уже немного отдалились от них. Это психологическая концепция, называемая разделением, которая помогает нам продолжать, несмотря на трудности", - добавил доктор Кинман.

Также эксперты отметили, что у людей есть важные границы между семейной жизнью и работой - и именно благодаря этим границам мы меняем нашу идентичность.

"Например, я нахожу очень странным в эмоциональном плане проводить профессиональные консультации в своей собственной спальне. Вы должны быть в состоянии вернуться домой, снять свой метафорический белый халат и принять другой образ, будь то мать, подруга, муж, жена, кто угодно", - заключили специалисты.

Одна из удаленных работников, чье психическое здоровье ухудшилось из-за работы на дому, - 25-летняя Ханна Хикинботэм из Кембриджа.

Когда в марте 2020 года научный сотрудник получила степень магистра, ей не терпелось начать свою новую карьеру. Затем ударил коронавирус.

"Я начала свою первую работу в сентябре, но она была полностью удаленной, так что в основном я сидела за кухонным столом или за письменным столом в своей спальне. Через несколько месяцев я стала больше беспокоиться о том, чтобы выйти на улицу. Мне казалось, что я не знаю, как быть с другими людьми или как себя вести. И ничто не отвлекало от моих тревожных мыслей", - призналась британка.

В январе 2021 года врач общей практики диагностировал у нее тревогу и депрессию и направил на психологическую терапию.

"У меня было постоянное чувство надвигающейся гибели и ощущение, что должно произойти что-то плохое. Я начинала паниковать после того, как видела друзей в течение часа, и чувствовала, что должна идти домой. Я начала закрываться и проводить большую часть вечеров на диване. Я чувствовала себя очень низкой и никчемной", - добавила женщина.

Затем возобновилось расстройство пищевого поведения, которым она страдала в позднем подростковом возрасте.

"Я начала заниматься спортом, чтобы чем-то себя занять, но это быстро стало навязчивой идеей. В конце концов, антидепрессанты, прописанные терапевтом, и новая работа в офисе помогли мне поднять настроение. Я заставляю себя ездить на велосипеде пять дней в неделю и стараюсь как можно чаще видеться с друзьями. Все люди разные. Но для меня быть рядом с людьми важно для моего психического здоровья", - отметила она.