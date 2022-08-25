ВОЙНА В Украине Какую бесплатную медицинскую помощь украинцы могут получить амбулаторно

2022-08-25 08:26

Какую бесплатную медицинскую помощь могут получить украинцы амбулаторно (без госпитализации в больницу), – разъяснение Национальной службы здоровья Украины

На амбулаторном уровне обеспечиваются консультации, диагностика, наблюдение за течением лечения, проводят исследования и даже некоторые хирургические операции, не требующие круглосуточного контроля за состоянием пациента.

Такая помощь бесплатная, если у пациента есть направление и заключена декларация с врачом.

В какое заведение обращаться пациент выбирает сам – привязки к месту жительства или регистрации нет.

Во время войны направление может быть как электронным, так и бумажным.

Его выписывает семейный врач, терапевт или педиатр, или лечащий врач.

Обратите внимание, что лечащий врач и врач-специалист может выписать пациенту направление на любые необходимые исследования и консультации.