Какую бесплатную медицинскую помощь украинцы могут получить амбулаторно

Какую бесплатную медицинскую помощь могут получить украинцы амбулаторно (без госпитализации в больницу), – разъяснение Национальной службы здоровья Украины
На амбулаторном уровне обеспечиваются консультации, диагностика, наблюдение за течением лечения, проводят исследования и даже некоторые хирургические операции, не требующие круглосуточного контроля за состоянием пациента.
Такая помощь бесплатная, если у пациента есть направление и заключена декларация с врачом.
В какое заведение обращаться пациент выбирает сам – привязки к месту жительства или регистрации нет.
Во время войны направление может быть как электронным, так и бумажным.
Его выписывает семейный врач, терапевт или педиатр, или лечащий врач.
Обратите внимание, что лечащий врач и врач-специалист может выписать пациенту направление на любые необходимые исследования и консультации.