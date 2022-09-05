ВОЙНА В Украине Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

2022-09-05 17:30

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно:

- студенческий билет или студенческую визу;

- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

- справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.