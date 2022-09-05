Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.
Об этом сообщает МВД Украины.
"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно:
- студенческий билет или студенческую визу;
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;
- справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.
Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.
Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.