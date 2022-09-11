ВОЙНА В Украине Это ловушка, – Верещук сделала важное предостережение эвакуированным с оккупированных территорий

2022-09-11 13:00

 

Оккупанты призывают украинцев, которые уже эвакуировались с оккупированных территорий Украины, вернуться обратно. Однако украинские чиновники заявляют, что это ловушка.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем Telegram-канале.

«Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача — любым способом заставить вернуться, им нужны «картинки» для их фарса», — заявила вицепремьер Ирина Верещук.

Оккупанты запугивают людей и шантажируют конфискацией имущества или недвижимости. Таким образом людей заставляют вернуться назад и создать видимость большого числа участников на «референдумах».

Конечным сроком для возвращения называют 1 октября, однако в Минреинтеграции заявили, что это провокация. Также вернувшись в оккупацию, существует риск не уехать оттуда.

Верещук призывает дождаться деоккупации и не рисковать своей жизнью и жизнями близких.

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