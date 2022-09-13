ВОЙНА В Украине Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений"

2022-09-13 19:00

Президент подчеркнул, что "Минск" - это "пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений".

Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии для CNN, отвечая на вопрос о продвижении украинских войск в Херсонской области и на востоке.

Зеленский подчеркнул, что украинцы стремятся деоккупировать территории своего государства.

"Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту самую оккупацию медленную, которую она начала в 2014 году", - сказал он.

Глава государства отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.

"Мы не будем стоять на месте. Мы будем потихоньку постоянно идти. Мы по-другому больше говорить с ними не будем. Как только мы останемся и будем стоять - я знаю, некоторые государства будут толкать нас к "Минскому процессу". Я хочу, чтобы мир понимал, - это разные вещи. Дипломатическое решение и "Минск"-2-3-5-10 - это разные вещи. "Минск" - это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украины и России

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ ведущая пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян начала намекать на примирение, о чем УНИАН писал в своем Telegram-канале.

Между тем Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), подчеркнул, что пока никакие переговоры с Российской Федерацией о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Министр обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что Украина не приемлет рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с Россией и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.