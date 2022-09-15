ВОЙНА В Украине путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц

2022-09-15 21:00

Глава немецкого правительства обратил внимание, что президент РФ считает вторжение в Украину правильным действием.

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит изменений позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину у президента РФ Владимира Путина после разговора с ним. Глава Кремля до сих пор считает войну в Украине правильным действием и не планирует сворачивать ее. Об этом глава немецкого правительства заявил во время общения с прессой, сообщает Die Welt.

"К сожалению, я не могу вам сказать, что там возросло осознание того, что начать эту войну было ошибкой. Также не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", - отметил он.

Вместе с тем, немецкий канцлер убежден: с Путиным необходимо говорить дальше и объяснять ему собственный взгляд на вещи.

"Поскольку я твердо убежден, что Россия должна отойти, должна вывести свои войска, чтобы мир имел шанс в регионе. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", - подытожил Шольц.

Напомним, 13 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

Кроме того, по словам Шольца, Германия достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику принимается в координации с союзниками.