ВОЙНА В Украине Кошмарить не будут: женщины официально получили отсрочку от призыва в армию

2022-09-15 22:00

 

В Украине изменилась дата начала взятия женщин на военный учет – появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательной постановки женщин до 1 октября 2023 года.

Соответствующий документ был опубликован на сайте VOBU.

Так, согласно приказу Минобороны, обязательная постановка женщин соответствующих специальностей на военный учет отсрочена на год – с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, до 1 октября 2023 года.

Приказом №259 вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.

Напомним, согласно Приказу Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен был обеспечить взятие женщин соответствующих специальностей и профессий на военный учет военнообязанных с 01 октября 2022 года. Но, большое количество неопределенности в нормативной базе, а также ситуация военного положения и вероятный запрет на выезд за границу женщин после постановки на военный учет вызвало много возмущения.

Таким образом, 6 сентября 2022 Министр обороны подписал соответствующий Приказ, которым в очередной раз отсрочили срок взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц

2022-09-15 21:00

Полный бан: девять стран ЕС больше не принимают от руССких документы на туристические визы

2022-09-14 18:00

Оккупанты набирают в армию алкоголиков, наркоманов и осужденных: сводка Генштаба ВСУ

2022-09-14 17:00

Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты "минских соглашений"

2022-09-13 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Кошмарить не будут: женщины официально получили отсрочку от призыва в армию

2022-09-15 22:00

США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД рф

2022-09-15 21:30

путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц

2022-09-15 21:00

Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки

2022-09-15 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Кошмарить не будут: женщины официально получили отсрочку от призыва в армию 2022-09-15 22:00
США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД рф 2022-09-15 21:30
путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц 2022-09-15 21:00
Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки 2022-09-15 20:30