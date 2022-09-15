ВОЙНА В Украине Кошмарить не будут: женщины официально получили отсрочку от призыва в армию

2022-09-15 22:00

В Украине изменилась дата начала взятия женщин на военный учет – появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательной постановки женщин до 1 октября 2023 года.

Соответствующий документ был опубликован на сайте VOBU.

Так, согласно приказу Минобороны, обязательная постановка женщин соответствующих специальностей на военный учет отсрочена на год – с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, до 1 октября 2023 года.

Приказом №259 вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.

Напомним, согласно Приказу Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен был обеспечить взятие женщин соответствующих специальностей и профессий на военный учет военнообязанных с 01 октября 2022 года. Но, большое количество неопределенности в нормативной базе, а также ситуация военного положения и вероятный запрет на выезд за границу женщин после постановки на военный учет вызвало много возмущения.

Таким образом, 6 сентября 2022 Министр обороны подписал соответствующий Приказ, которым в очередной раз отсрочили срок взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.