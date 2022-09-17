ВОЙНА В Украине "Сокрушительное поражение роССии": названы сроки, ВСУ не дадут армии путина передышки

2022-09-17 21:00

Операция в Харьковской области показала всему миру, что мы можем побеждать и победим, и в том числе это стало понятным в Москве.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что лето стало крайне тяжелым для вооруженных сил Украины, особенно его первая половина.

«Россия хотела нас сломить. Армия рф прессом давила по всей линии фронта, выстреляв миллионы тонн боеприпасов. Благодаря упёртости и героизму наших солдат мы выстояли», - подчернул Арестович, добавив, что задача стояла обороняться и довести противника до состояния неспособности к наступлению.

И такой момент наступил.

«За четыре дня мы освободили нашей территории больше, чем путинская армия смогла захватить за четыре месяца. Без долгой передышки, они не смогут захват больше ни одного города даже средней величины в Украине. А передышки мы не дадим», - заверил представитель ОП.

Арестович предрекает, что еще 2-3 таких поражения российской армии, и передышка оккупантам уже будет не нужна.

«Наше наступление продолжается и очень важно нанести сокрушительное поражение российской армии до зимы, чтобы полностью развеять их надежды на эту кампанию», - подчеркнул Арестович.

Добавим, тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день деоккупирована почти вся Харьковская область.

«Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида», - подчеркнул Зеленский.