ВОЙНА В Украине Фейковые "референдумы" ничего не изменят: в МИД заявили, что Украина и в дальнейшем будет освобождать свои территории

2022-09-20 20:30

 

Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их - фейковые "референдумы" ничего не изменят. Так глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на заявления коллаборационистов и боевиков относительно так называемых "референдумов" о присоединении к рф.

Цитата

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

При этом издание "Медуза" со ссылкой на два близких к администрации президента рф источника пишет, что на оккупированных территориях Украины - в Запорожской и Херсонской областях "референдумы" также запланированы с 23 по 27 сентября.

В то же время сегодня во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" о проведении "референдума" о вхождении в состав россии.

Член псевдооргана оккупантов "военно-гражданской администрации" Рогов там сказал, по данным росСМИ, что для проведения "референдума" все готово, он может состояться уже в ближайшие дни.

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