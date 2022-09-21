ВОЙНА В Украине Шольц призвал не идти на уступки путину: Он прекратит войну, если поймет, что не победит

2022-09-21 19:00

 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин откажется от войны против Украины, если поймет, что не сможет победить. Об этом он сказал во время выступления в ООН, цитирует его CNN.

По его словам, государства-члены ООН должны действовать в отношении военных преступлений, которые Россия совершила в Украине, и привлекать убийц к ответственности.

Он также призвал не уступать России в мирных переговорах.

"Путин откажется от войны и своих империалистических амбиций, только если поймет, что не сможет победить. Вот поэтому мы не примем мир, который диктует РФ, и не примем никаких фиктивных "референдумов", — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Германия продолжит оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, а также напомнил, что ФРГ вместе с партнерами ввела "жесткие" экономические санкции против российской экономики и руководства РФ.

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