ВОЙНА В Украине Объявленная путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

2022-09-26 17:00

 

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия Путина относительно мобилизации россиян, настолько глубокие и фундаментальные, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в РФ будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Что предшествовало:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.

После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Конгресс США готовит жесткие меры за попытку обойти нефтяные санкции против роССии

2022-09-26 18:30

лукашенко прилетел з путину – рассказывает о "непростом периоде"

2022-09-26 17:30

Украина еще не получила системы ПВО NASAMS, есть лишь решение об их отправке – ОПУ

2022-09-26 16:00

"Украинцы нам не враги, воевать не станем!" - В Дагестане начались массовые бунты против мобилизации

2022-09-26 10:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова

2022-09-26 21:00

В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты

2022-09-26 20:00

К угрозам путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель

2022-09-26 19:30

Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте

2022-09-26 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова 2022-09-26 21:00
В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты 2022-09-26 20:00
К угрозам путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель 2022-09-26 19:30
Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте 2022-09-26 19:00