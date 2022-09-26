ВОЙНА В Украине Объявленная путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

2022-09-26 17:00

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия Путина относительно мобилизации россиян, настолько глубокие и фундаментальные, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в РФ будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Что предшествовало:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.

Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.

После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.