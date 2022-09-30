Спорт Тони Кроос хочет уже в конце сезона на пике карьеры уйти из футбола - стала известна причина

2022-09-30 14:30

Тони Кроос планирует завершить профессиональную карьеру уже по окончанию этого сезона. До данным издания AS, такое желание немецкого полузащитника связано с тем, чтобы уйти на пике карьеры и дать дорогу молодым полузащитникам Реала, претендующим на его позицию.

При этом в мадридском клубе знают о вероятном уходе 32-летнего игрока по завершении текущего сезона. Причем футболист планирует не только покинуть Мадрид, но и вовсе завершить игровую карьеру.

Отметим, что действующий контракт Крооса с чемпионами Испании, истекает именно в июне 2023 года. Таким образом он может стать для немца последним в профессиональной карьере футболиста.

Напомним, 32-летний полузащитник в текущем сезоне провел 8 матчей за Реал, и сделал в них 2 результативные передачи. Он выступает за команду с 2014 года. За это время он 3 раза становился чемпионом Испании, 4 раза выиграл Лигу чемпионов, выиграл 3 Суперкубка Испании, 4 Суперкубка УЕФА и столько же раз трофей клубного чемпионата мира.

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