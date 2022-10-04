ВОЙНА В Украине Почему оккупанты запускают иранские беспилотники группами

2022-10-04 12:27

Враги запускают иранские беспилотники группами для того, чтобы повысить вероятность достижения ими целей. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это специфическое оружие, которое именно так считается более эффективным. То есть даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", - сказала она.

При этом Гуменюк не исключает, что оккупанты могут запускать беспилотники группами для выявления украинских систем ПВО.

Она также отметила, что войска рашистов отдают себе отчет, что украинские войска уже могут их сбивать.

"На южном направлении ВСУ сбили 29 вражеских дронов, а 12 беспилотников достигли цели", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что системам сложно выявлять дроны, однако они видны с помощью тепловизоров и хорошо слышны людям.

Известно, что российская армия взяла на вооружение иранские дроны, с помощью которых обстреливает инфраструктурные объекты Украины.