ВОЙНА В Украине Почему оккупанты запускают иранские беспилотники группами

2022-10-04 12:27

Враги запускают иранские беспилотники группами для того, чтобы повысить вероятность достижения ими целей. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это специфическое оружие, которое именно так считается более эффективным. То есть даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", - сказала она.

При этом Гуменюк не исключает, что оккупанты могут запускать беспилотники группами для выявления украинских систем ПВО.

Она также отметила, что войска рашистов отдают себе отчет, что украинские войска уже могут их сбивать.

"На южном направлении ВСУ сбили 29 вражеских дронов, а 12 беспилотников достигли цели", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что системам сложно выявлять дроны, однако они видны с помощью тепловизоров и хорошо слышны людям.

Известно, что российская армия взяла на вооружение иранские дроны, с помощью которых обстреливает инфраструктурные объекты Украины.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Контрнаступление ВСУ на востоке: власти просят жителей Луганской области эвакуироваться

2022-10-04 17:00

"Ядерный поезд" уже отправлен: путин хочет взорвать ядерное оружие на границе с Украиной, - The Times

2022-10-04 16:00

Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие на россию и не станет этого делать

2022-10-04 15:37

Почему оккупанты запускают иранские беспилотники группами

2022-10-04 12:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Контрнаступление ВСУ на востоке: власти просят жителей Луганской области эвакуироваться 2022-10-04 17:00
"Ядерный поезд" уже отправлен: путин хочет взорвать ядерное оружие на границе с Украиной, - The Times 2022-10-04 16:00
Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие на россию и не станет этого делать 2022-10-04 15:37
Почему оккупанты запускают иранские беспилотники группами 2022-10-04 12:27