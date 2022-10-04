Мир Почему стоит купить Samsung S21 Plus?

2022-10-04 13:29

Одна из самых популярных моделей телефонов Samsung – Galaxy S21 Plus. Это флагманский смартфон с мощным процессором, внушительным аккумулятором и классной камерой. Он быстро завоевал сердца покупателей и стал одним из самых продаваемым в 2021 году. Сегодня ценник телефона снизился, и если вы давно присматривали себе флагманский Samsung, то самое время его купить. Специалисты интернет-магазина Stylus рассказывают, почему стоит купить Samsung S21 Plus уже сегодня.

Продвинутый экран 120 Гц и HDR10+

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии Dynamic AMOLED. В распоряжении пользователя большой экран, на котором удобно играть в игры, скролить ленту, читать новости или делать рабочие презентации. Благодаря 120-герцовой частоте обновления интерфейс суперплавный, а графика в играх максимально реалистичная. Поддержка технологии HDR10+ дает отличную детализацию, благодаря чему можно рассмотреть минимальные детали изображения.

Ключевые параметры дисплея:

разрешение 2400x1080;

соотношение сторон 20:9;

плотность пикселей 394 ppi;

защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Целый день работы без подзарядки

Galaxy S21+ получил аккумулятор емкостью 4 800 мАч, который гарантирует до 10 часов работы в автономном режиме. Этого достаточно для того, чтобы общаться целый день по телефону, решать рабочие задачи, делать фотографии и отвечать на сообщения в мессенджерах. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт, с ней телефон заряжается на 50% за полчаса. Но обратите внимание, что зарядное 25-ваттное устройство не входит в комплект поставки, его нужно покупать дополнительно.

Еще S21+ поддерживает беспроводную зарядку, его удобно подзаряжать в аэропортах, отелях, ресторанах и залах ожидания, где есть соответствующие стандарты беспроводной подзарядки Qi.

Профессиональная камера

Полюбился Samsung Galaxy S21+ покупателям еще и за крутую камеру с тремя объективами:

64 Мп – основной модуль;

12 Мп – широкоугольный модуль;

12 Мп - телеобъектив.

Суперстабилизация обеспечивает четкий кадр даже при съемке на ходу. Съемка видео возможна в разрешении 8К, а из видео можно сделать фотографии в разрешении 33 Мп. Также на видео можно изменять цветопередачу, корректировать глубину эффекта боке, применять различные встроенные фильтры и эффекты. Алгоритмы AI позволяют получить максимально реалистичный естественный кадр.

Высокая производительность

Сердцем системы стал 8-ядерный фирменный процессор Exynos 2100, созданный по 5-нм техпроцессу. Он демонстрирует отличное быстродействие и энергоэффективность, а также отлично проявляет себя в сложных задачах. За комфортный гейминг отвечает видеоускоритель Mali-G78 MP14, ядра которого работают на частотах до 2,9 ГГц в соответствии с нагрузкой. Дополняет быстродействие системы еще и внушительный объем оперативной памяти – 8 Гб.

Отличный набор беспроводных модулей

Беспроводная передача данных обеспечивается благодаря модулю Wi-Fi нового стандарта v6. С ним сеть еще стабильнее, данные прогружаются в несколько раз быстрее. Для подключения беспроводных наушников есть Bluetooth 5.0 и DLNA, а за точное определение местоположения отвечает чип GPS. Не забыли производители и о модуле NFC, который позволяет пользователю расплачиваться за покупки онлайн. Кабельные соединения реализуются через коннектор USB C 3.2 gen2 с опциями энергореверса и OTG.

Выбору покупателя предложено пять эффектных расцветок:

Phantom Black,

Phantom Silver,

Phantom Red,

Phantom Violet,

Phantom Gold.

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