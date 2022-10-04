ВОЙНА В Украине песков отреагировал на официальный отказ Украины от переговоров

2022-10-04 18:00

 

В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариться с уже будущим украинским гарантом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

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