ВОЙНА В Украине Ночью оккупанты по Запорожью и пригороду выпустили около семи ракет С-300

2022-10-12 10:29

Ночью 12 октября оккупанты выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и ближним населенным пунктам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели достали три человека", - уточнил он.

Кроме того, две ракеты упали в поле возле другого села.

Глава ОВА подчеркнул, что атака обошлась без жертв.

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Ночью оккупанты по Запорожью и пригороду выпустили около семи ракет С-300 2022-10-12 10:29