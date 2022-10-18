ВОЙНА В Украине Мирних громадян закликали не стріляти по дронах-камікадзе серед багатоповерхівок – допомогти можна у інший спосіб

2022-10-18 10:25

Власників зброї просять не стріляти по дронах-камікадзе серед багатоповерхівок, щоб нікому не зашкодити - Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський

Допомогти силам ППО можна у інший спосіб – повідомивши про пересування ворожого об’єкту через додаток «єППО».

Я хочу звернутися до містян, хто володіє зброєю, з тим, що з пістолета і карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування і до більшої біди», — сказав міністр.

За словами Монастирського, ймовірність влучання у дрон непідготовленою людиною є вкрай низькою. Водночас він підтвердив, що під час ранкової атаки столичні поліцейські відкривали вогонь з автоматичної зброї й збили один із іранських дронів.