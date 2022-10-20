ВОЙНА В Украине Паніка, страх та очікування поразки: Окупанти вже почали втікати з Енергодару

2022-10-20 10:27

Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару.

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної «адміністрації» міста почали вивозити награбоване майно.

Так, було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський». Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих росією українських територіях.

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ВОЙНА В Украине

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