ВОЙНА В Украине "Мы ответим": ВСУ призвали белорусов не вступать в войну против Украины

2022-10-23 22:00

Вооруженные силы Украины обратились к армии и народу беларуси с призывом не выполнять приказы руководства и не вступать в войну против Украины, передает УНН со ссылкой на видео, которое опубликовало в Facebook Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Цитата

"В своих заявлениях лукашенко говорит о несуществующих военных угрозах и о готовности к превентивным действиям. Очевидно, что этим он пытается прикрыть возможность вступление вашей страны в войну против Украины. Приказ наступать получит совместная группировка, и даже если белорусские военнослужащее откажутся воевать против братского украинского народа, то российская часть совместной группировки может потянуть их за собой", – говорится в обращении.

Детали

Как отметили, если армия беларуси поддержит российскую агрессию – Вооруженные силы Украины ответят.

"Если армия беларуси поддержит российскую агрессию, ми ответим. Ответим также жёстко как отвечаем всем оккупантам на территории Украины с использованием всего арсенала вооружения, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны. Мы не хотим этого! Мы призываем всех граждан беларуси не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины, которые являются преступлением согласно Конституции РБ и норм Международного права", - заявили в видео.

ВСУ призывают белорусский народ не разделять ответственность за военные преступления, которые российская армия уже совершила в Украине.

"Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев за амбиции и страх путина и лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых, стены падают, кремлевская тоже невечная. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут врагами", - говорится в обращении.

"Если вас каким-то образом заставят пересечь украинско-белорусскую границу с оружием в руках - не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите стволы в низ и подождите представителей ВСУ. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете. Жыве Беларусь! Слава Украине!" - говорится в обращении.