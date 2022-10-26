ВОЙНА В Украине роССияне почти не выпускают желающих выехать с оккупированных территорий

2022-10-26 16:00

Российские оккупанты фактически перестали выпускать эвакуационный транспорт из оккупированных районов на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, городской глава Мелитополя Иван Федоров

Дословно Минреинтеграции: "В течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий. Хотя сейчас, к сожалению, она идет слишком тяжело. Возможность выехать из ВОТ почти исчерпана.

Оккупанты фактически прекратили пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей. Они создают любые препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и тому подобное.

Как результат – за почти месяц удалось выехать лишь небольшому количеству людей. Столько раньше выезжало за 1-2 суток. Из Херсонской области эвакуировались более 1,3 тысячи человек, из Запорожской области – порядка 1,4 тысячи граждан".

Детали: Утром 25 октября мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты фактически держат в заложниках население оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По данным Федорова, в понедельник 24 октября с оккупированных частей 4-х областей Украины захватчики выпустили в Запорожье всего 139 человек, из них 18 жителей Мелитополя и района. А в воскресенье 23 октября вообще устроили выходной и не выпустили ни одного человека.