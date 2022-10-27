В Украине может начаться целевая мобилизация - что это такое и кто под нее попадет

Понятие «целевая мобилизация» предполагает участие украинцев не в боевых действиях, а в послевоенном восстановлении страны.
Это означает, что:
▪проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
▪ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
▪принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
▪определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий;
▪привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.