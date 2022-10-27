ВОЙНА В Украине В Украине может начаться целевая мобилизация - что это такое и кто под нее попадет 2022-10-27 13:35 Понятие «целевая мобилизация» предполагает участие украинцев не в боевых действиях, а в послевоенном восстановлении страны. Это означает, что: ▪проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций; ▪ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения; ▪принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения; ▪определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий; ▪привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

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