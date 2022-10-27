ВОЙНА В Украине В Украине может начаться целевая мобилизация - что это такое и кто под нее попадет

2022-10-27 13:35

Понятие «целевая мобилизация» предполагает участие украинцев не в боевых действиях, а в послевоенном восстановлении страны.

Это означает, что:

▪проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

▪ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

▪принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

▪определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий;

▪привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине может начаться целевая мобилизация - что это такое и кто под нее попадет

2022-10-27 13:35

Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь - Как найти и выбрать доступную сеть

2022-10-27 12:28

Владимир Зеленский напомнил, что Украине обязательно освободит Крым

2022-10-27 11:34

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-10-27 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине может начаться целевая мобилизация - что это такое и кто под нее попадет 2022-10-27 13:35
Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь - Как найти и выбрать доступную сеть 2022-10-27 12:28
Владимир Зеленский напомнил, что Украине обязательно освободит Крым 2022-10-27 11:34
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-10-27 09:31