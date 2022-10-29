ВОЙНА В Украине роССияне не хотят останавливаться. У них только один план: оккупировать всю Украину, - Зеленский

2022-10-29 16:00

РФ стремится говорить ультиматумами. К настоящему диалогу она будет готова только когда почувствует полную геополитическую изоляцию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Они (россияне. - Ред.) не хотят останавливаться, они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна. У них нет другого плана - B или С. У них только один план: оккупировать всю территорию Украины", - сказал он. Зеленский.

Также он подчеркнул, что все заявления с самого начала по поводу переговоров - это не о диалоге, а об ультиматумах.

"Если вы хотите говорить, вы говорите. Вы не можете говорить с оружием в руках", – убежден президент.

Зеленский напомнил, что пытался вести переговоры с РФ с начала своего президентства, но Россия говорила на языке ультиматумов и не шла на контакт.

"Не хочешь встречаться (речь идет о желании президента РФ Путина. - Ред.)? Хорошо. Считаешь, что мы с тобой не одного уровня, что ты выше, являемся президентом большой по размеру страны? Хорошо, поговорим по телефону. Не хочешь сам? Хорошо, тогда дай нам кого-то, кто будет говорить. Для меня это нормально, я не считаю себя особым человеком, потому что президент. Я - человек. Для меня неважный уровень диалога. Я готов общаться и очень этого хотел", - заметил глава государства, добавив , что единственная его встреча с Путиным была в декабре 2019 года в рамках Норманского саммита в Париже, после чего лидер государства-агрессора так и не выполнил все взятые на себя обязательства.

Зеленский отмечает, что россияне будут готовы к настоящему диалогу только тогда, когда ощутят полную геополитическую изоляцию их страны.

"Они (россияне. – Ред.) будут готовы говорить, когда поймут, во-первых, что они одиноки на геополитической карте мира, во-вторых, что не могут нас оккупировать", – добавил глава государства.