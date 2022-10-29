ВОЙНА В Украине путину заявили о завершении частичной мобилизации — важные подробности

2022-10-29 21:00

Глава оборонного ведомства рф сергей шойгу на встрече с президентом владимиром путиным отчитался о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Все поставленные задачи выполнены — призвано 300 тысяч человек, в войска после «обучения» уже отправлено более 80 тысяч.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

«В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей, 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев»,— отчитался сергей шойгу перед путиным.

Он уточнил, что после обучения в действующие войска отправлены 82 тыс. призванных. Средний их возраст составил 35 лет.

«Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется»,— доложил шойгу.

Министр оброны доложил президенту, что 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах. А все участники боевых действий в ходе «военной операции» получат статус ветеранов боевых действий, а также соответствующий пакет социальных льгот.

Путин на встрече подчеркнул, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных, обученных и оснащенных мобилизованных. Диктатор уточнил, что 41 тыс. человек действуют в составе боевых подразделений, а остальные до сих пор проходят боевую подготовку.

Российский лидер обратил внимание, что сложности при проведении частичной мобилизации были неизбежны.

«На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно,— сказал Владимир Путин. — Нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов».

Шойгу также отметил проблемы со снабжением на начальном этапе мобилизации, но заверил, что сейчас они уже решены.

«Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников»,— сказал сергей шойгу.