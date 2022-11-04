ВОЙНА В Украине Испания передала Украине мощные генераторы для решения энергетических проблем

2022-11-04 10:27

Испания передала Украине электрогенераторы для решения проблем, которые возникли из-за ударов рашистов по энергетической инфраструктуре

По сообщению испанских властей, воздушно-космические войска направят Киеву 4 генератора мощностью 400 киловатт и один – мощностью 150 киловатт.

"Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенному на территории Польши", – сказано в пресс-релизе.

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