ВОЙНА В Украине Никаких переговоров с путиным не будет, роССия слаба и проиграет эту войну — Волкер

2022-11-02 17:30

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что российские власти отчаянно ищут способы стабилизации ситуации на поле боя, но ни мобилизация, ни террористические акты против мирного населения Украины существенно им не помогают.

Путин оказался в очень сложной ситуации и не может отказаться от своих целей в войне, иначе потеряет власть. Его армия значительно ослабла и именно поэтому РФ просит вооружения у таких стран, как Иран и Северная Корея. Но в итоге это не изменит общий результат и Россия потерпит поражение, сказал он в интервью LRT.

По мнению Волкера, попытки Путина посадить украинское руководство за стол переговоров не принесут желаемого результата. Киев и его союзники удерживают инициативу в войне и понимают манипулятивную природу призывов, которые звучат из Кремля.

"Путин поставил перед собой ряд военных целей в Украине. Он все отчаяннее стремится к их достижению и уже не отступит. Но единственный вариант, как может закончиться эта война, — это поражение России. У него нет средств для победы. Они проиграют, и я думаю, что это будет иметь последствия для него в самой России. Он знает, что оказался в очень затруднительной ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров", — сказал Волкер.

Американский дипломат также высказал мнение об атаках россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. По его мнению, они свидетельствуют о слабости агрессора и ограниченном арсенале средств, оставшихся в его распоряжении.

"Это последние витки конфликта. Должно пройти некоторое время, в этом году война не закончится. Но удары беспилотников и бомбардировки украинских городов являются признаком слабости России. У них нет возможности продвигаться на поле боя. Они не могут захватить новые территории. Они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть... У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею, просят ракеты, они едут в Беларусь и достают боеприпасы из складов", — заявил Волкер.