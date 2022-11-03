ВОЙНА В Украине роССии вряд ли удастся противостоять партизанскому сопротивлению, - ISW

2022-11-03 16:00

 

Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Плохая российская оперативная согласованность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы.

Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, делают вывод аналитики.

По состоянию на 1 ноября, российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Запланированные поставки иранских беспилотников и баллистических ракет в Россию, скорее всего, еще больше укрепят зависимость России от Ирана и оружейных систем иранского производства.
  • Минобороны России начало свой полугодовой осенний цикл призыва, несмотря на сообщения о том, что российские власти тайно продолжают мобилизационные мероприятия.
  • Командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, как сообщается, сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом (ЦВО).
  • Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается ответить на критику в адрес своих параллельных военных структур после сообщения об увольнении Лапина.
  • Украинские силы продолжали вести контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременной.
  • Российские войска продолжали подготовку к обороне, а украинские войска вели контрнаступательные операции в Херсонской области.
  • Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Донецка.
  • Российские силы продолжали укреплять российский контроль над Запорожской атомной электростанцией.
  • Российские военные структуры расширяют возможности обучения.
  • Российские оккупационные власти продолжали создавать условия для длительного и постоянного переселения жителей с восточного берега Днепра в Херсонской области.

 

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