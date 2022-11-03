роССии вряд ли удастся противостоять партизанскому сопротивлению, - ISW

2022-11-03 16:00

Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Плохая российская оперативная согласованность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы.

Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, делают вывод аналитики.

По состоянию на 1 ноября, российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.

Ключевые выводы аналитиков ISW