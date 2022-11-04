ВОЙНА В Украине Чому під час блекауту зникає мобільний інтернет і що з цим робити

2022-11-04 11:34

Відповіді надав експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч в ефірі телемарафону.

За його словами, абсолютна більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні як резервне живлення використовують акумулятори. Вони заряджаються добу, а вистачає їх лише на кілька годин роботи.

Тобто якщо мережі електропостачання виключають кожного дня, то ці акумулятори просто не встигають перезаряджатися.

Проте базові станції, навіть за умови блекауту, зберігають свою функціональність - можна дзвонити або відправляти смс. Проблеми ж виникають із мобільним інтернетом.

«Коли зникає електропостачання в побутових електромережах, то «вмирають» на цей час і мережі фіксованого зв’язку, які забезпечують абсолютну більшість трафіку даних», - каже експерт.

Тому він радить дивитися відео у найменшій якості, адже 90% трафіку - це саме відеоконтент. А ще краще - споживати інформацію через текст.

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