ВОЙНА В Украине Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК "Юг"

2022-11-12 18:00

Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации.

Возвращатся туда мы не рекомендуем. Близится зима и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно".

Детали: По ее словам, оккупанты обстреливают деоккупированную территорию.

Также россияне обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.