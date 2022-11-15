ВОЙНА В Украине Китай почав на офіційному рівні жорстко критикувати ядерні погрози росії

2022-11-15 08:26

Пекін незадоволений ядерною риторикою ерефії. Прем'єр-міністр піднебесної Лі Кецян під час саміту Асоціації країн Східної Азії, який відбувся в Камбоджі, зазначив, що погрози використання ядерної зброї є безвідповідальними, повідомляє Reuters.

Також Лі взяв участь у східноазіатському саміті разом із президентом США Байденом.

Пекін незадоволений ядерною риторикою москви, навіть попри те, що рф буда стратегічним партнером Китаю.

"Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі", - розповіло джерело, додаючи, що "в Пекіні, безперечно, був певний дискомфорт з приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики та активності з боку росії".