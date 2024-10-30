Политика путин продолжает использовать ядерную риторику, чтобы Запад уменьшил помощь Украине, - ISW

2024-10-30 19:15

Российский диктатор Владимир Путин вновь попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того, чтобы повлиять на решения западных лидеров в вопросе помощи Украине.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики пишут, что 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс";

баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава";

крылатые ракеты воздушного базирования; В ходе мероприятия Путин заявил, что ядерная триада России продолжает гарантировать суверенитет и безопасность РФ, помогая поддерживать глобальный баланс сил. Кроме того, российский диктатор подчеркнул необходимость России обладать современными силами сдерживания с учетом "растущей геополитической напряженности" и "появления новых угроз". Также Путин заявил, что ракетные войска стратегического назначения получают новые, неуказанные стационарные и мобильные ракетные системы, которые якобы обладают повышенной точность, сокращенным временем запуска и увеличенными возможностями. Ранее Россия проводила аналогичные учения по ядерному сдерживанию с использованием тех же ракетных систем в октября 2022 и 2023 годов. Таким образом, российский диктатор опять попытался использовать ежегодные российские учения по ядерному сдерживанию для дальнейших шаблонных информационных операций по бряцанию ядерным оружием, которые имеют цель повлиять на принятие западных решений. "ISW продолжает считать, что Путин и другие высокопоставленные российские чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля в попытке заставить западных лиц, принимающих решения, сдержать себя и умерить свою поддержку Украины", - резюмировали аналитики.