ВОЙНА В Украине фото єДокумент у Дії працюватиме навіть за відсутності зв’язку та інтернету

2022-12-09 18:28

Електронний «єДокумент» в застосунку «Дія» відображатиметься навіть у випадку відсутності інтернету за наявності мінімального покриття мобільного зв’язку.

«Щодо доступності «Дії», у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме», – розповів керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.

Він додав, що застосунок «Дія» може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

«У будь-якому разі українцям також буде доступний «єДокумент», який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних», – сказав чиновник.

Зауважимо, що інші документи без наявності мобільного зв’язку чи інтернету переглянути буде неможливо.